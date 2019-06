Lotti: "Nessun mio interessamento nella vicenda Consip. Fuorvianti ricostruzioni sul Quirinale"

Di redazione Blogo.it sabato 15 giugno 2019

In una intercettazione si era vantato di essere stato al Quirinale.

Luca Lotti, coinvolto nel caso Csm e ieri autosospesosi dal PD, oggi prova a difendersi con una nota scritta evidentemente dopo aver fatto la rassegna stampa. L'ex ministro dello Sport dice:

"Anche oggi i principali quotidiani pubblicano intercettazioni senza che nessuno si chieda se sia lecito oppure no. Alcuni giornali poi, utilizzando una frase di Palamara, non mia, provano a raccontare un mio interessamento sulla vicenda Consip: come si capisce bene leggendo, niente di tutto questo è vero. Ancora una volta la verità viene presentata in altro modo e si conferma quanto ho già detto due giorni fa. Peraltro, alcune frasi che mi vengono attribuite non sono assolutamente riferite al vicepresidente del Csm David Ermini"

Poi ribadisce quanto già detto nei giorni scorsi e cioè che da parte sua non è stato commesso alcun reato:

"Come è oggettivamente evidente dalle stesse intercettazioni io non ho commesso alcun reato, pressione o forzatura. Per il resto, ieri mi sono autosospeso dal Pd in attesa che la situazione si chiarisca. Non c'è altro da aggiungere, se non che una verità sarà sempre più forte di mille bugie"

Lotti commenta anche che "in tanti saranno chiamati a rispondere nelle sedi opportune", riferendosi in particolare al modo in cui vengono utilizzate le intercettazioni.

E, a proposito di intercettazioni, in una lo si sentiva dire di essere stato al Quirinale e di aver parlato al Presidente della Repubblica della volontà di puntare su Marcello Viola come procuratore di Roma e di escludere Francesco Lo Voi che era ritenuto troppo continuo alla linea di Giuseppe Pignatone, ma il Colle ha categoricamente smentito che Lotti sia mai stato al Quirinale da quando non è più ministro e con una frase ("è capitato che qualcuno se ne vanti per rafforzare le proprie posizioni") lo ha fatto passar per un millantatore.

Su questo punto Lotti ha commentato nella nota che "appaiono totalmente fuorvianti alcune frasi e ricostruzioni legate al Presidente della Repubblica".