Zingaretti nomina la nuova segreteria del PD: Orlando e De Micheli vice

Di redazione Blogo.it sabato 15 giugno 2019

Nicola Zingaretti ha nominato la nuova segreteria del Partito Democratico, attesi nei prossimi giorni gli incarichi dei Dipartimenti

Nicola Zingaretti ha nominato la nuova segreteria del Partito Democratico. Il governatore della Regione Lazio ha scelto Andrea Orlando (vicario) e Paola De Micheli come vicesegretari, il coordinatore sarà Andrea Martella, mentre il capo della segreteria politica è Marco Miccoli. Antonio Misiani sarà il direttore del nuovo Dipartimento Economia e Sviluppo, mentre sono attese nei prossimi giorni le nomine dei responsabili degli altri Dipartimenti.

"Una bella segreteria, con donne, giovani, gente di esperienza, un altro passo per la costruzione dell’alternativa", il commento entusiasta del segretario. Secondo fonti vicine a Zingaretti, le minoranze sarebbero state interpellate, ma avrebbero risposto no ad un ingresso segreteria.

Donne, giovani, persone di esperienza, tutti appassionati e amanti della bella politica. Buon lavoro alla nuova segreteria del @pdnetwork ▶️ https://t.co/jhhmzFiALt — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 15 giugno 2019

Una versione che però non troverebbe riscontro con quella delle minoranze. Alza la voce il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: "Non condivido la segreteria, non è il partito del `noi´".

La segreteria del #Pd resa nota da #Zingaretti non assomiglia al partito del noi. Vedo un’unica matrice identitaria in un partito che è nato per valorizzare i riformismi. È una scelta che non condivido — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) 15 giugno 2019

Nobili: "Nel PD è tornato il giustizialismo"

Le nomine per la segreteria rischiano dunque di innalzare il livello dello scontro interno, già alimentato dal caso Csm. La corrente renziana accusa sostanzialmente Zingaretti di non aver difeso Lotti dagli attacchi mediatici subiti in questi giorni: "Non vedo novità nel nuovo Pd, solo un vecchio, insopportabile giustizialismo", le parole di Luciano Nobili dalla convention dei renziani ad Assisi.