Papa Francesco a Camerino ha fatto visita ai terremotati

Di redazione Blogo.it domenica 16 giugno 2019

Ha fatto colazione nelle casette Sae.

Tra una benedizione e una battuta scherzosa, Papa Francesco questa mattina ha fatto visita ad alcune famiglie terremotate di Camerino, cittadina in provincia di Macerata colpita dal sisma tre anni fa. È entrato nelle casette dove gli è stata offerta la colazione. Nella struttura abitativa emergenziale (Sae) di una coppia si è anche fermato a mangiare qualcosa e ha scherzato sul fatto che i padroni di casa, per l'emozione, invece non hanno consumato nulla di quello che avevano preparato e ha detto "Allora sono avvelenate?". Gli inviti per il Pontefice, però, sono stati troppi e così alla fine ha dovuto rifiutare e ha detto "Altrimenti faccio come le galline", nel senso che avrebbe "beccato" un po' di qua e un po' di là.

A un ragazzo dell'associazione "Io non crollo", Bergoglio ha detto:

"Bisogna fare una scommessa sulla speranza: ci fa aspettare, ma non delude"

Il Papa in tutto è entrato in sei Sae, quindi circa il doppio di quante erano state previste inizialmente dagli organizzatori, e, prima di entrare nella Cattedrale di Camerino (che è ancora inagibile e per questo ha dovuto indossare un casco di protezione e farsi accompagnare dai Vigli del Fuoco), ha ringraziato dicendo: