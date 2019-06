Sardegna, oggi si vota in 28 Comuni, inclusi Cagliari, Sassari e Alghero

Di redazione Blogo.it domenica 16 giugno 2019

Terza votazione dell'anno dopo le regionali di febbraio e le europee di maggio.

Circa 390mila elettori sardi per la terza volta dall'inizio del 2019 sono chiamati alle urbe: dopo le elezioni regionali del 24 febbraio vinte da Christian Solinas e quelle europee del 26 maggio, ecco che adesso è la volta delle comunali e sono 28 i Comuni in cui si vota oggi dalle ore 7 fino alle 23, per un coinvolgimento totale, appunto, di poco inferiore alle 400mila persone.

Tra i 28 comunica ci sono il capoluogo di regione Cagliari, dove la sfida è tra la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra e quello del centrodestra Paolo Truzzu più l'outsider Angelo Cremone per i Verdes, mentre il MoVimento 5 Stelle ha preferito non presentarsi dopo la figuraccia di Alessandro Murenu.

A Sassari, invece, è corsa a sette e tra i favoriti ci sono il magistrato Mariano Brianda per il centrosinistra, il geometra Mariolino Andria per il centrodestra, il consigliere uscente Maurilio Murro per il M5S.

Sia Cagliari sia Sassari sono in mano al centrosinistra da molto tempo, rispettivamente da otto e 14 anni. Inutile dire che un trionfo della destra in queste due importanti città farebbe di nuovo la gioia di Matteo Salvini, che ovviamente ha fatto campagna elettorale anche per queste comunali.

Oltre a Cagliari e Sassari sono altri tre i comuni con più di 15mila abitanti e nei quali, dunque, si andrebbe al ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta (50%+1). Si tratta di Alghero, Monserrato e Sinnai. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 30 giugno 2019. In questi cinque comuni è possibile anche il voto disgiunto, ossia si può votare per un sindaco e per una lista diversa da quella del sindaco, invece nei comuni con meno di 15mila abitanti questo non è possibile.

Ma vediamo quali sono gli altri comuni al voto:

Sud Sardegna: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino, Sant'Anna Arresi, Serrenti e Villasimius

Provincia di Oristano: Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile

Provincia di Nuoro: Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì e Villagrande Strisaili

Provincia di Sassari: Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari e Sorso.