Bufera procure e Csm, si dimette il presidente di Anm Pasquale Grasso

Di redazione Blogo.it domenica 16 giugno 2019

Le dimissioni comunicate durante la riunione del comitato direttivo centrale dell'Anm.

Questa mattina si è tenuta una riunione del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, ossia il sindacato dei magistrati che sono in questo periodo in subbuglio a causa della bufera procure e dello scandalo Csm. Il Presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, nei giorni scorsi ha rotto con la corrente cui apparteneva, Magistratura indipendente, in contrasto a causa della linea adottata sui magistrati autosospesi del Csm, e oggi ha iniziato la riunione dicendo che si sarebbe dimesso se avesse avuto una richiesta esplicita, poi ha concluso presentando effettivamente le dimissioni.

Grasso, infatti, stamattina ha detto:

"Mi farò da parte, non avendo intenzione di invelenire una situazione già molto complicata. Chiedo a tutti, però, una posizione chiara e un'assunzione di responsabilità. Confido nella capacità di tutti di dimostrare con i fatti, e non solo con le parole, la volontà di essere promotori di un reale cambio di passo, di voler essere persone che rappresentano persone. Persone che hanno bisogno di noi per mettere nero su bianco il proprio disagio. Ne hanno bisogno e urgenza"

E così, dopo aver ascoltato i suoi colleghi del comitato direttivo, Grasso ha rassegnato le dimissioni:

"Vi ho ascoltato, vi comprendo e ovviamente rassegno le mie dimissioni"

