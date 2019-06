Sardegna, elezioni amministrative 2019: a Cagliari centrodestra avanti, ballottaggio a Sassari

Di redazione Blogo.it lunedì 17 giugno 2019

In corso gli spogli delle elezioni amministrative in Sardegna: a Cagliari avanti il centrodestra, che ha già vinto ad Alghero, ballottaggio a Sassari

Elezioni amministrative Sardegna 2019, i risultati. Sono in corso gli spogli nelle maggiori città dell’isola, mentre le operazioni sono state già concluse nei centri minori. Risultato già acquisito ad Alghero, dove Mario Conoci del centrodestra è in netto vantaggio sul sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra. Conoci è al 53,03% contro il 31,98% di Bruno, mentre Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle non supera il 15%.

Cagliari: centrodestra in vantaggio

A Cagliari il centrodestra è in vantaggio con Paolo Truzzo attualmente al 50,72% e potrebbe chiudere la partita già al primo turno contro la candidata del centrosinistra, Francesca Ghiarra (47,02%). Il terzo candidato, Angelo Cremone dei "Verdes" è invece al 2,08%.

Sassari al ballottaggio

Si andrà al ballottaggio Sassari, con il candidato del centrosinistra, Mariano Giovanni Agostino Brianda (33,52%), in vantaggio su Gian Vittorio Campus (31,01%) sostenuto da un gruppo di liste civiche. Niente da fare per il candidato del centrodestra, Mariolino Andria, fermo al 16,87%.