Salvini: "Flat tax, l'UE se ne farà una ragione" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it lunedì 17 giugno 2019

Matteo Salvini è tornato a parlare dell’azione del governo e di Ue da Washington: "In Europa non ci accontentiamo delle briciole" ""

Matteo Salvini manda chiari segnali all’UE da Washington: il vicepremier del governo Conte fa visita all’amministrazione Trump e ribadisce ai giornalisti che lo incalzano quali siano le sue priorità. "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole - esordisce il ministro dell’Interno - Ragioneremo (con gli USA, ndr) anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'Ue". Nonostante l’imminente procedura d’infrazione, Salvini ribadisce che l’agenda di governo non cambia e che la flat tax rimane uno dei suoi obiettivi principali.

"Possiamo decidere come modularla negli anni, ma un taglio delle tasse ci deve essere assolutamente. Convinceremo la Ue - ha aggiunto - con i numeri, la cortesia, altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso, e la Ue se ne farà una ragione".

Quanto alla politica estera, poi, il leader della Lega ribadisce la volontà dell’Italia di ribadire la propria amicizia e il sostegno all’amministrazione degli Stati Uniti ma senza per questo dover isolare la Russia di Putin.

Salvini: "Un errore allontanare la Russia"