Salvini: "La politica economica di Trump è un modello per l'Italia"

Di redazione Blogo.it lunedì 17 giugno 2019

Il vicepremier ha detto che parlerà con Conte prima che la lettera all'UE venga inviata.

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è oggi in visita a Washington, dove ha incontrato il Segretario di Stato Mike Pompeo e in un punto stampa ha parlato con i giornalisti dicendo:

"L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea"

Poi, per quanto riguarda la politica estera, ha detto di condividere le posizioni dell'amministrazione Trump, con cui ha "visioni e soluzioni comuni" sia per quanto riguarda l'Iran e il Medio Oriente, sia per la Libia e la questione venezuelana:

"Condivido le preoccupazioni dell'amministrazione americana sia nei confronti della Cina che nei confronti dell'Iran. La posizione del'Italia con l'Iran è già cambiata: nessuno si può permettere di dire di voler cancellare uno stato dalla faccia dalla terra, come Israele, e avere relazioni normali"

Ma sulla Russia ha detto:

"Sarebbe un errore strategico sia commerciale sia geopolitico allontanare la Russia dall'occidente per lasciarla nelle braccia dei cinesi. Bisogna fare di tutto per riportarli al tavolo e io preferisco ragionare che tornare all'asse Mosca-Pechino"

Sui rapporti con l'Unione Europea, oltre ad affermare che incontrerà il Premier Giuseppe Conte prima che venga inviata la lettera sui conti pubblici per scongiurare la procedura di infrazione, Salvini ha detto:

"L'ostinazione dell'Ue sui vincoli, sull'austerità non aiuta. Per questo ci apprestiamo a trattare con l'Unione europea da pari a pari senza timori reverenziali"

Poi, oltre ad aver detto che "le risorse per la flat tax ci devono essere. Non è una scelta: al massimo si possono rimodulare i tempi", sull'Ue ha aggiunto:

"L'Unione Europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla Cina. L'Italia non è la Grecia e Bruxelles se ne farà una ragione. Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole"

Salvini ha anche detto che la politica economica e fiscale dell'amministrazione Trump "può essere un esempio e un modello per l'Italia".

Foto © Facebook Matteo Salvini