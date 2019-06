Conte: "All'Ue diremo che il primato della Finanza fa male all'Europa"

Di redazione Blogo.it lunedì 17 giugno 2019

Il Premier ha sintetizzato il contenuto della lettera all'Ue.

Il Premier Giuseppe Conte oggi ha partecipato al Salone dell'aeronautica e dello spazio di Parigi e ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti che gli chiedevano, ovviamente, della lettera di risposta all'Ue per evitare la procedura di infrazione e lui ha risposto che, in sintesi, nella missiva verrà spiegato che "non si deve dare il primato alla finanza" perché "non fa bene all'Europa" e ha detto:

"Dobbiamo lavorare, affrontare questo passaggio con assoluta unione e unità di intenti, dobbiamo scongiurare la procedura di infrazione e dare un messaggio politico all'Ue. La riduzione della pressione fiscale deve avvenire tenendo i conti in ordine"

Conte ha parlato anche dei rapporti con la Francia:

"Macron è molto attento alle ragioni dell'Italia, sicuramente da parte della Francia c'è molta sensibilità alle istanze di stabilità sociale, può essere un Paese con cui convogliare sinergie, ma non è un discorso che riguarda solo la Francia, coinvolgerà tutti gli altri paesi perché siamo all'aurora di una nuova legislatura. È un passaggio critico per l'Europa, chi non se ne rende conto rischia di far male all'Europa"

Da Palazzo Chigi, intanto, hanno fatto sapere che il vertice del Premier con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio da tenersi prima dell'invio della lettera all'Ue non avverrà prima di mercoledì prossimo 19 giugno 2019. Intanto il 26 giugno è la data possibile per l'avvio formale della raccomandazione sulla procedura che poi l'Eurogruppo e l'Ecofin dovrebbero approvare l'8 e 9 luglio.