Paura per Angela Merkel: trema come una foglia durante la cerimonia (VIDEO)

Di redazione Blogo.it martedì 18 giugno 2019

Angela Merkel trema per diversi secondi accogliendo a Berlino il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, il video del tremore

Paura per Angela Merkel: accogliendo a Berlino il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, la cancelliera tedesca è stata colpita da un tremore improvviso durato diversi secondi, simile a un prolungato brivido di febbre che l’ha attraversata dalla testa ai piedi.

L’episodio è avvenuto mentre risuonavano gli inni nazionali, destando preoccupazione tra i presenti per le condizioni dell’esponente della Cdu che però poco dopo - come riporta la Bild - ha voluto rassicurare tutti: "Ho bevuto tre bicchieri d’acqua e come potete vedere ora sto molto bene".

Un fatto simile, ha detto la cancelleria, le era capitato anni fa, in Messico, a causa del caldo e delle temperature roventi. Il presidente dell'Ucraina scherzando ha aggiunto: "Era con me, quindi era completamente al sicuro".

I colloqui con Zelenskiy si sono poi svolti regolarmente, ha fatto sapere lo staff della Merkel, che evidentemente si sottoporrà ad alcuni accertamenti per approfondire le cause di questo tremore improvviso che sembrava incontrollabile.