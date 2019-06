Caos procure, il Pg della Cassazione: "Sospendere Palamara da funzioni e stipendio"

Di redazione Blogo.it martedì 18 giugno 2019

La sospensione di Luca Palamara da funzioni e stipendio è stata chiesta dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio

Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio per Luca Palamara: lo ha chiesto il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio a seguito dell’inchiesta sull’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, inchiesta che verte sulle nomine dei vertici della procure, per una bufera che ha investito anche il Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Il provvedimento a carico di Palamara, richiesto dal procuratore generale Fuzio il 12 giugno a quanto si apprende, è di tipo cautelare, destinato cioè a finalizzarsi prima del processo disciplinare. Ora la palla passa alla sezione disciplinare del Csm che dovrà pronunciarsi sulla richiesta del pg il 2 luglio.

Sul caos procure il 21 giugno è stato convocato un plenum straordinario del Csm che sarà presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.