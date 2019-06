Caso Csm, Greco (procuratore di Milano): "Sconcertato da logiche romane, non appartengo ai magistrati del Nord"

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 giugno 2019

"Un mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana".

A Milano oggi è stato commemorato Walter Mapelli, il procuratore di Bergamo che è morto lo scorso aprile, e in questa occasione è intervenuto il procuratore di Milano Francesco Greco il quale ha avuto parole molto dure circa quello che sta accadendo attualmente nella magistratura italiana, in particolare a causa dello scandalo scoppiato per l'inchiesta di Perugia sulla corruzione nelle nomine dei procuratori e tutto ciò che ne è conseguito, con le dimissioni di alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura e con il cambio al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati. Greco ha detto:

"Quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene e non appartiene ai magistrati del Nord, ci ha lasciato sconcertati. Un mondo che abbiamo dovuto conoscere, apprendere nelle sue logiche di funzionamento e che ci ha lasciati sconcertati e umiliati, perché ci chiedevamo: 'Beh, in fondo noi abbiamo lavorato come tanti magistrati, riteniamo che per anzianità, per meriti, per alcuni risultati ottenuti e per le nostre potenzialità ancora inespresse possiamo fare questo tipo di domande' e invece poi capisci che le logiche sono altre"

Greco si riferiva alle domande al Csm e ha continuato

"Poi, per fortuna le cose sono andate bene, però ricordo che Walter, come tanti altri magistrati, questo tipo di esperienza non la meritava. Lo dico perché in questi giorni mi è venuto proprio da pensare a queste chiacchiere con lui"

Con "le cose sono andate bene" si riferiva invece al fatto che lui stesso è diventato capo della Procura di Milano e Mapelli di quella di Bergamo. Ricordando il suo collega Greco si è commosso e ha detto: "Walter vive ancora ed è un legame che non finirà mai".