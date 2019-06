Berlusconi: "Delego Carfagna e Toti come coordinatori nazionali di Forza Italia"

Nel corso dell'assemblea dei parlamentari di Forza Italia che si è tenuta oggi al Senato, il fondatore del partito Silvio Berlusconi ha annunciato:

Nel frattempo Forza Italia ha diffuso una nota ufficiale nella quale Berlusconi specifica che Toti e Carfagna avranno la

Sempre nella nota Berlusconi scrive:

"Forza Italia ha uno Statuto dettagliato e complesso di cui in questi ultimi anni ho tenuto conto da buon padre di famiglia ascoltando tutti, domandando a tutti, mettendo in campo una totale condivisione, molto affetto e qualche volta molta pazienza. Dopo alcuni anni come per tutte le organizzazioni vi è la necessità di tornare all'applicazione delle regole e di rivederne alcune per consentire a tutti coloro che lo desiderano di partecipare alla vita di Forza Italia. Perché vogliono offrire un reale contributo alla vita del Paese in un momento così difficile e con un governo così incapace"