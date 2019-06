Landini: "La crisi sta peggiorando. I minibot sono una presa in giro. Procedura UE sarebbe grave"

Di redazione Blogo.it giovedì 20 giugno 2019

Il segretario della CGIL ha partecipato al Forum dell'Ansa.

Il segretario della CGIL Maurizio Landini è stato oggi ospite dell'Ansa e ha criticato l'operato del governo Conte dicendo che "non stiamo uscendo dalla crisi economica, la situazione sta peggiorando" e negli ultimi dieci anni si è perso il 30-35% della capacità produttiva, poi ha spiegato che l'escutevo non sta agendo bene per quanto riguarda i tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico e che, come rappresentante dei lavoratori, è molto preoccupato.

Landini, tuttavia, ha detto che non auspica affatto una crisi di governo, perché "non è quello di cui abbiamo bisogno" e chiede all'esecutivo di aprire una trattativa con l'Ue se davvero se ne vogliono cambiare le regole, sottolineando quanto sia importante per il Paese evitare la procedura di infrazione:

"Bisogna cambiare le politiche del Governo e fare una trattativa vera con l'Europa. Noi abbiamo detto che la manovra non andava bene a ottobre dello scorso anno, che non rilanciava la crescita. Abbiamo detto che era recessiva ed è quello che è avvenuto. È necessario cambiare. Ci vuole un piano di investimento straordinario di opere pubbliche"

E a proposito di "piani straordinari", secondo Landini ce ne vuole uno anche per il Sud, perché mancano le infrastrutture e l'Italia potrebbe diventare il polo logistico nel Mediterraneo, per questo serve "un'idea di sviluppo" e ha anche annunciato che i sindacati useranno la manifestazione in programma a Reggio Calabria per "dire che siamo contro l'idea di autonomia differenziata. Il Paese è fin troppo diviso, noi lo vogliamo unire". Ha anche detto che se il governo non accetta un confronto con i sindacati in autunno potrebbe esserci uno sciopero generale.

Landini ha anche detto che l'Italia è messa peggio che nel 2011 e che "sono cambiati i governi ma è aumentato il debito e l'Italia è messa peggio in Europa". Poi ha aggiunto che non è vero che non ci sono soldi, ma che sono distribuiti male e che l'85% del gettito Irpef è pagato da dipendenti e pensionati:

"Vuol dire che pago i servizi che usano anche quelli che non pagano le tasse"

Poi ha chiesto al governo di smetterla con i condoni perché "siamo un Paese di evasori e bisogna combattere l'evasione fiscale". Per quanto riguarda i minibot ha fatto una battuta dicendo che sono una presa in giro e che "se sono così efficaci ci si paghino i loro stipendi", aggiungendo che "aprirebbero in Europa solo ulteriori preoccupazioni" attorno all'Italia.