Papa Francesco: "La società sia più solidale coi rifugiati"

Di redazione Blogo.it giovedì 20 giugno 2019

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Papa Francesco ha lanciato un appello alla comunità cristiana: "Siate più solidali e accoglienti coi rifugiati.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Papa Francesco ha voluto dedicare un breve pensiero all'evento e allo stesso tempo lanciare un invito alla società e, in modo particolare, alla comunità cristiana affinché sia più accogliente e solidale nei confronti dei rifugiati, spesso dipinti dai governi europei e non solo come dei nemici da cui tenersi a distanza.

Il pensiero del Santo Padre è stato affidato a Twitter:

Con i rifugiati la Provvidenza ci offre un’occasione per costruire una società più solidale, più fraterna, e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. #WithRefugees.

Poche e potenti parole rivolte proprio a chi si definisce cristiano e non perde occasioni di attaccare i migranti in ogni occasione possibile. Anche questo messaggio è destinato ad essere ignorato dai fedeli italiani?