Concorso navigator: due candidati su tre non si sono presentati

Di redazione Blogo.it giovedì 20 giugno 2019

Chiuso il concorso per i navigator che supporteranno i centri per l’impiego nel lambito del reddito di cittadinanza: saranno assunti in 3.000

Al concorso per navigator, le figure che andranno a supporto dei centri per l’impiego, hanno partecipato 19.587 candidati sui 53.907 attesi. In buona sostanza, secondo i dati forniti da Anpal Servizi, due candidati su tre, pur avendo presentato domanda, non si sono presentati per sostenere i tre giorni di prove previsti a Roma. Di coloro i quali hanno superato la prova, ora, ne saranno scelti uno su sei: sono infatti 3.000 i posti in totale per i navigator. Gli assunti, secondo quanto previsto dalla legge voluta dal Movimento 5 Stelle, andranno a supportare i centri per l’impiego in modo tale da poter svolgere al meglio le attività previste dal Reddito di Cittadinanza.