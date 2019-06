Saviano presenta il libro a bordo della Open Arms: "Salvini non è una persona perbene. Atteggiamento banditesco"

Roberto Saviano nel tardo pomeriggio di oggi ha presentato il suo nuovo libro, "In mare non esistono taxi", a bordo della nave Open Arms, che è ormeggiata al porto di Napoli, al varco Pisacane, molo 22. Lo scrittore ha fatto una scelta dal forte impatto simbolico:

Il rimorchiatore della ong Open Arms è approdato nel porto di Napoli per incontrare cittadini e associazioni del territorio nella settimana mondiale del rifugiato

Da sempre Saviano si oppone alla politica dei "porti chiusi" del ministro dell'Interno Matteo Salvini, del quale dice:

"Fin quando avrò fiato, continuerò a dire che questo ministro non è una persona perbene. Una persona perbene non utilizzerebbe questo linguaggio. Solo chi ha un atteggiamento banditesco può permettersi di usare queste parole verso questa tragedia immane che merita invece un infinito tatto. Come si può parlare di pacchia di fronte a bambini che muoiono annegati nel mare? Baciare il crocifisso o dichiararsi padre di tutto il Paese e ignorare quello che accade?"