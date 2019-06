Zanda (Pd) querela Di Maio: "Ha deformato il senso della mia proposta di legge sugli stipendi dei parlamentari"

Il senatore del PD Luigi Zanda ha annunciato con un comunicato stampa di aver querelato il vicepremier Luigi Di Maio, questo quanto dichiarato:

E ha poi spiegato più nel dettaglio:

"L'onorevole Di Maio, con ripetuti interventi e con plateali intenti diffamatori, ha deformato il senso e il contenuto letterale di una mia proposta di legge diretta al riordino del trattamento economico erogato ai parlamentari italiani. In quotidiane interviste, dichiarazioni alle agenzie e sul web, in comizi elettorali, Di Maio ha sostenuto che il mio disegno di legge, ancorando il trattamento dei parlamentari nazionali a quello dei membri del Parlamento Europeo, avrebbe prodotto per i deputati e i senatori un aumento significativo di quanto da loro percepito.Questa affermazione è totalmente falsa. Se venisse introdotta in Italia la normativa che ho proposto, gli emolumenti erogati ai parlamentari italiani non aumenterebbero nemmeno di un euro ma, al contrario, diminuirebbero. Alla ricerca di successi elettorali, Di Maio ha travisato la verità assecondando l'imbarbarimento della lotta politica"