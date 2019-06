Di Maio: "Abbasseremo il cuneo fiscale"

Luigi Di Maio ha ribadito l'obiettivo dell'abbassamento del cuneo fiscale

Il vicepremier Luigi Di Maio ha inviato un videomessaggio al Festival del Lavoro, organizzato dall'ordine dei consulenti del Lavoro. Il pentastellato ha ribadito l'obiettivo della riduzione delle tasse: "Spero di incontrarvi al prossimo vostro evento nazionale, in modo tale che in questo evento si possa finalmente festeggiare un primo abbassamento del cuneo fiscale in maniera strutturale e per tutti. Perché quello è il mio obiettivo da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nei prossimi mesi".

Poi ha offerto una rassicurazione per quanto riguarda le copertura per il Bonus Sud: "nel decreto Crescita che sarà legge dal 29 di questo mese, c’è la copertura per i primi 4 mesi del Bonus Sud. Quindi varrà dal 1° gennaio 2019 e abbiamo spostato al 20 maggio il termine per l’autoliquidazione Inail. Ringrazio Inail per averlo fatto in maniera repentina subito dopo le sollecitazioni che ci avete fatto. C’era un problema e nella fase attuativa abbiamo sottovalutato gli oneri per i professionisti e per le imprese"