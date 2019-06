Visco (Bankitalia): "Non si può vivere con incubo del disavanzo. Serve stabilità. I mercati reagiscono a paura di uscita da UE"

Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco oggi ha partecipato al Foglio Tech Festival e ha parlato della situazione dell'Italia e dei rischi che sta correndo a causa del nuovo tira e molla con l'Unione Europea. Il numero uno di via Nazionale ha spiegato:

E ha consigliato:

Poi ha chiarito meglio da cosa dipende la preoccupazione per la crescita economica del Paese:

"Sicuramente c'è una preoccupazione sulla crescita dell'economia con tassi di interesse così alti. Se l'emissione di titoli pubblici vede 2,5 punti in più rispetto alla Germania e uno in più di uno rispetto a Spagna, questo si trasferirà piano piano in tutti i meccanismi che concedono credito a livello privato e questo trasferimento alla fine rallenta la capacità di crescere dell'economia con effetti sugli investimenti"

Visco ha anche detto che non si può vivere sotto la continua minaccia del disavanzo pubblico:

Il governatore di Bankitalia ha poi aggiunto.

"Il rischio vero per tutti noi è di non guardare in avanti. Bisognerebbe affrontare il futuro che porta con sé anche opportunità. Per essere colte, bisogna investire senza chiedere semplicemente che cosa lo Stato stia facendo per noi. Ci sono tanti giovani che non studiano e non lavorano e che sono forse sempre più emarginati: quindi il nostro sforzo è includerli in una collettività nazionale rivolta al futuro"