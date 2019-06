PD: "Conte faccia chiarezza sui voli di Stato usati da Salvini in campagna elettorale"

Di redazione Blogo.it sabato 22 giugno 2019

I dem chiedono al Premier di fare chiarezza dopo le parole di Di Maio su Salvini.

Nelle querelle nata dalle parole dette da Luigi Di Maio durante una riunione con i suoi colleghi del MoVimento 5 Stelle si inserisce il PD. I dem, infatti, pretendono delle spiegazioni circa il riferimento del vicepremier pentastellato all'utilizzo da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini dei voli di Stato durante la sua infinita campagna elettorale tra elezioni amministrative ed europee.

Il PD, infatti, in una nota chiede al Premier Giuseppe Conte di riferire in Parlamento, davanti a Camera dei Deputati e Senato, come i membri del suo governo stanno utilizzando i voli di Stato. I dem scrivono: