Salvini sfida UE e M5S: "Anticipiamo la manovra economica in estate"

Di redazione Blogo.it sabato 22 giugno 2019

Le parole del vicepremier leghista rimbalzate sabato sera tra agenzie di informazione e siti web.

Secondo quanto riportato dall'Ansa e ripreso anche da altre testate come Tgcom24 e Libero, Matteo Salvini questa sera avrebbe detto che bisogna anticipare la manovra economica in estate. Queste le parole attribuite al ministro dell'Interno leghista e vicepremier (senza però citare l'occasione in cui le avrebbe proferite):

"All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta. La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da perdere"

Una mossa, questa, che potrebbe mettere in difficoltà non solo la stessa Unione Europea, ma anche il MoVimento 5 Stelle e il Premier Giuseppe Conte, che invece sta cercando di mantenere la calma in questi giorni movimentati, facendo da mediatore tra i suoi vicepremier e la Commissione UE. Tra l'altro, poiché sulla manovra economica di solito si lavora per mesi, pensare di prepararla in poche settimane fa sembrare l'uscita di Salvini un modo per rompere con i pentastellati e per creare scompiglio all'interno del governo.