Migranti, Alarm Phone: Malta soccorre e accoglie 37 persone

Il governo di Malta ha risposto all'appello di Alarm Phone e ha soccorso 37 migranti in difficoltà in zona SAR Maltese.

L'ultimo allarme lanciato da Alarm Phone su un barcone in avaria al largo di Malta con a bordo 37 persone è stato accolto dal governo maltese, che già durante la notte ha inviato un'imbarcazione per soccorrere i migranti in difficoltà senza alcun braccio di ferro.

L'imbarcazione, partita dalla Libia due giorni fa, nella serata di ieri aveva raggiunto la zona SAR Maltese e Alarm Phone aveva prontamente allertato il governo de La Valletta. Neanche due ore dopo, è la stessa ONG a riferirlo via Twitter, Malta aveva già confermato la propria disponibilità ad intervenire, anche se sono state necessarie più di sei ore per l'effetto intervento.

Il salvataggio è stato effettuato alle 8.33 di oggi. Le autorità di Malta hanno confermato di aver soccorso i 37 migranti a bordo del barcone, che ora saranno accolti proprio sull'isola del Mar Mediterraneo.

At 8.33h CEST the #Maltese authorities confirmed to us the #RESCUE of the boat! 37 people were rescued & will be brought to Malta. We hope there were no fatalities. After speaking with them throughout the night we are relieved that they were finally found. Welcome to #Europe!