Video, Salvini dalla spiaggia: "Trovati i 15 miliardi per il taglio fiscale". Di Maio: "Ci dica dove"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, come molti italiani, oggi ha trascorso la giornata al mare con i figli, cercando di leggere un libro sulla spiaggia, ma disturbato a più riprese da gente che gli chiedeva i selfie e anche dai giornalisti. SkyTg24 lo ha intervistato nel video che vedete qui in alto e gli ha fatto qualche domanda sull'attuale situazione dell'Italia e sulle prossime mosse del governo.

Il leader della Lega ha ribadito che il Premier Giuseppe Conte sta lavorando bene e che si lavora bene con il MoVimento 5 Stelle, mentre su Alessandro Di Battista ha fatto qualche battuta molto meno amichevole.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, che secondo Salvini continua a essere completamente assente sulla questione immigrati, dice:

"A Bruxelles si mettano l'anima in pace. nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Servono almeno 15 miliardi"

E quando il giornalista gli ha chiesto dove si possono trovare questi 15 miliardi, Salvini ha assicurato che sono già stati trovati, ma senza spiegare dove. E se c'è qualcun altro che vorrebbe sapere dove trovare questi soldi per poter tagliare le tasse quello è sicuramente Luigi Di Maio, che invece la domenica è andato a passarla a Campobasso, anch'egli seguito dai giornalisti ai quali ha detto:

"Per me la manovra si può fare pure domani mattina il tema è che ancora non conosco le coperture della Flat tax e questa è una responsabilità e un onere della Lega che ha vinto le elezioni europee ed è giusto che avanzi la sua proposta economica"