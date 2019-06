Giorgetti: "C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot?"

Di redazione Blogo.it domenica 23 giugno 2019

"Se si potessero fare li farebbero tutti..."

Giancarlo Giorgetti è forse l'unico nella Lega che di economia ne capisce davvero ed ecco che oggi ha finalmente detto la sua, fuori evidentemente da ogni forzatura. Se, infatti, due settimane fa, restando fedele alla linea del suo partito, aveva detto che i minibot potevano essere una delle "soluzioni possibili", oggi, parlando a Losanna con i giornalisti, ha detto che cosa pensa veramente:

"C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti"

Claudio Borghi, infatti, Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, è l'autore della proposta sui minibot che la Lega per qualche settimana ha appoggiato, ma che ora, evidentemente, con questo plateale retromarcia di uno dei suoi big, il vicesegretario del Carroggio nonché sottosegretario della Presidenza del Consiglio, abbandona definitivamente, dopo aver incassato già il no categorico del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che li ritiene illegali, come la maggior parte degli economisti.