Cuperlo a Martina: "Ribalta il PD, avrai tutto il nostro appoggio"

Di redazione Blogo.it domenica 23 giugno 2019

A Marzabotto si è tenuto il primo Forum nazionale "Fianco a fianco".

Nel weekend a Marzabotto si è tenuto il primo Forum nazionale "Fianco a fianco", che fa capo all'area attorno a Maurizio Martina. L'ex ministro delle Politiche agricole, infatti, aveva scelto proprio l'espressione "Fianco a fianco" per la sua campagna per le primarie, rimediando poi una sonora sconfitta per mano di Nicola Zingaretti, anch'egli tra i partecipanti al Forum, protagonista del "gran finale".

Gianni Cuperlo, ex Presidente del PD che ora riveste il ruolo di Presidente della Commissione per la riforma del partito, rivolgendosi a Martina durante il proprio intervento ha affermato:

"Maurizio ribaltalo questo partito e avrai tutto il nostro appoggio. Il nostro essere opposizione non può essere limitato al ‘sono incapaci loro, allora torniamo noi’. Dobbiamo avere l’ambizione politica, culturale e programmatica di rovesciare il tavolo. Serve una costituente delle idee. La destra vince su dei valori e su un’ideologia cinica fondata sulla paura. Dobbiamo erigere barriere di civiltà a questa destra e sconfiggerla con un pensiero critico"

E Martina ha risposto scrivendo su Twitter: