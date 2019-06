Di Maio: "Manovra anticipata? Il problema è cosa ci mettiamo dentro"

Di redazione Blogo.it lunedì 24 giugno 2019

Luigi Di Maio ha incontrato i giornalisti a Taranto: nessun problema per l’incontro di Salvini con i sindacati, ma sull’anticipo della manovra è dubbioso

Luigi Di Maio ha incontrato i giornalisti a Taranto prima di presiedere in Prefettura il Tavolo del Contratto istituzionale di sviluppo. Il ministro e vicepremier del governo Conte ha subito replicato alle polemiche nate per via della convocazione dei sindacati da parte di Matteo Salvini per discutere della prossima manovra. "Sindacati e lavoratori sono di tutti, ognuno li può incontrare", sottolinea Di Maio dicendosi per nulla infastidito dalla vicenda. Piuttosto, per il leader del Movimento 5 Stelle è una questione di contenuti, perché "su questa manovra il tema non è se anticiparla o meno, ma è cosa ci mettiamo dentro".

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico è tornato anche a parlare della questione ArcelorMittal: