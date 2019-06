Sea Watch 3, la Diocesi di Torino si offre di accogliere i migranti

Di redazione Blogo.it lunedì 24 giugno 2019

La Diocesi di Torino è pronta ad accogliere i migranti della Sea Watch 3 senza alcun onere per lo Stato italiano.

L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, si è detto pronto ad accogliere i 42 migranti da oltre due settimane a bordo della nave Sea Watch 3, in stallo da dodici giorni a largo di Lampedusa dopo il no di Matteo Salvini allo sbarco in Italia.

La proposta è arrivata durante la messa di ieri dedicata a San Giovanni, il santo patrono della città di Torino:

Rivolgo una preghiera speciale a San Giovanni, che ha sempre difeso i poveri. Chiedo a lui di dare una mano per risolvere il problema che stanno vivendo le persone a bordo della SeaWatch. Per essere concreti la Chiesa di Torino è disponibile ad accogliere questi fratelli e sorelle.

La Diocesi di Torino è quindi disponibile ad accogliere i migranti della Sea Watch 3 senza alcun onere per lo Stato italiano. A manifestare l'interesse erano stati alcuni cittadini di Torino, che hanno organizzato un sit-in davanti alla chiesa di San Dalmazzo per chiedere un intervento della Diocesi.

Desidero esprimere la mia solidarietà a quanti in Italia, e anche nella nostra città, stanno dimostrando pacificamente per richiamare l'attenzione sulla situazione di grave e ingiusta sofferenza in cui si trovano 43 persone sulla nave Sea Watch al largo di Lampedusa. Un gruppo di nostri concittadini questa notte ha iniziato a dormire davanti alla chiesa di San Dalmazzo per questo motivo.

Dai vertici dell'esecutivo di Giuseppe Conte e in modo particolare dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini non sono arrivate risposte positive alla proposta di monsignor Nosiglia e al momento non è chiaro come questo invito si possa inserire nella soluzione che la Corte di Strasburgo potrebbe chiedere all'Italia.