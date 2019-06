Di Maio: "Chi vuole la crisi ci conduce al governo tecnico"

Di redazione Blogo.it martedì 25 giugno 2019

"Significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero".

In una intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio afferma che il governo Conte durerà altri quattro anni e che se qualcuno lo fa cadere avrà la responsabilità di far tornare un governo tecnico. Infatti il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto:

"Il Governo dura altri quattro anni. Chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero"

E ha aggiunto:

"Ci vuole coraggio per far ripartire il Paese. Se si tratta di tagliare il cuneo fiscale e creare decine di migliaia di posti di lavoro bisogna andare avanti"

Per quanto riguarda il cambio di direzione della Lega sui minibot, Di Maio si è detto sorpreso e ha spiegato:

"Ricordavo che vollero inserirli a tutti i costi nel contratto. Comunque per me conta che lo Stato paghi, basta che paghi"

E sulla misura chiave voluta dal Carroccio, la Flat Tax, Di Maio ha commentato:

"Non ho motivo di pensare che la Lega non abbia individuato le coperture, è un anno che dice che si può fare e credo le abbia trovate"

Proprio ieri Di Maio aveva battibeccato a distanza con il viceministro dell'Economia leghista Massimo Garavaglia, il quale aveva detto di non voler riferire dove aveva trovato i soldi per la flat tax per non farseli "rubare" da Di Maio per il salario minimo e ora il vicepremier del M5S sulla misura che gli sta tanto a cuore ha tirato in ballo i sindacati e ha detto:

"Sono alcuni di loro che fanno la guerra al M5S. Forse hanno capito che presto gli tagliamo i privilegi, incluse le pensioni d’oro. Pari diritti vale per tutti pure per loro"

Di Maio ha parlato anche dei rapporti con Alessandro Di Battista, che negli ultimi giorni sono sembrati compromessi e ha detto: