Salvini nel 2014: "Renzi vuole le Olimpiadi? Ricoveratelo!". Oggi esulta per Milano-Cortina 2026

Di redazione Blogo.it martedì 25 giugno 2019

Ovviamente Renzi ne ha approfittato per ricordarlo...

Non ci si abitua mai cal carattere lunatico di Matteo Salvini e così ecco che anche le Olimpiadi diventano uno dei tanti argomenti su cui il leader della Lega ha cambiato idea passando dall'opposizione al governo. Ieri, infatti, è stato non solo tra coloro che hanno esultato per l'assegnazione dei Giochi Invernali 2026 all'Italia con Milano e Cortina, ma anche tra quelli che hanno lanciato frecciatine, soprattutto indirizzate al MoVimento 5 Stelle.

Ecco però che la Rete non dimentica e tira fuori un suo post, pubblicato il 21 dicembre 2014 sia su Facebook sia su Twitter, quando a volere le Olimpiadi, in quel caso estive, era Matteo Renzi, allora al governo. Salvini commentava così:

"Gente che in tutta Italia aspetta una casa e un lavoro da anni.

E Renzi pensa di fare le OLIMPIADI!

Ricoverateloooooo"

Adesso che al governo c'è lui, invece, le Olimpiadi sono magicamente diventate una priorità e la panacea di ogni male: più investimenti, più infrastrutture, più lavoro, più turismo e una migliore immagine del nostro Paese nel mondo.

Ovviamente Renzi ha colto questo vero e proprio assist e non si è fatto scappare l'occasione per mettere in evidenza le contraddizioni di Salvini, così ha dedicato il suo video di 60 secondi di oggi proprio a questo tema, sottolineando come lui ci abbia sempre creduto, dall'Expo alle Olimpiadi.

I miei #60secondi di oggi sull’Italia che vince. I grandi eventi come Expo o Olimpiadi cambiano le città. Noi ci abbiamo sempre creduto #VivaLItalia pic.twitter.com/AuolKmurTM — Matteo Renzi (@matteorenzi) 25 giugno 2019

Anche gran parte dei numerosi follower di Salvini in cinque anni ha cambiato idea ed è passata dall'osteggiare le Olimpiadi di Roma a esaltare quelle di Milano e Cortina.