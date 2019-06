Ponte Morandi, la prima colata di cemento (video). Toninelli: "Sarà pronto entro la primavera 2020"

A Genova oggi, alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è cominciata ufficialmente la ricostruzione del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il titolare del MIT ha promesso che sarà pronto entro la primavera 2020 e che dunque i lavori dureranno meno di un anno.

"Questo è il simbolo della ripartenza. Ci lasciamo alle spalle l'incuria con cui è stata gestita l'infrastruttura di Stato. Questo governo non farà sconti a chi non saprà gestire la cosa pubblica. Per fine anno il nuovo ponte sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare. Sarà un momento straordinario di rilancio e riscatto per Genova e l'Italia. Il Governo ha risposto con forza e velocità. Abbiamo creato una struttura commissariale a prova di ricorso. Stiamo andando avanti nonostante ci sia qualcuno che speri e provi a fermare le operazioni di ricostruzione. Non voglio far riferimenti se non a quelli che stanno cercando di fare ricorsi contro il Decreto Genova e contro chi ha messo non solo 1 miliardo di euro per Genova e per far rialzare la città"