Bollette: da luglio su la luce, giù il gas

Di redazione Blogo.it martedì 25 giugno 2019

A partire da luglio previsti aumenti per le bollette della luce, cala il gas: ecco le variazioni delle tariffe decise dall'Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato

Dal primo luglio sono previsti aumenti per le bollette della luce, ma scenderanno quelle relative al gas. Secondo le variazioni alle tariffe stabilite dall'Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato l’energia elettrica subirà un aumento dell’1,9%, mentre per il gas è prevista una diminuzione del 6,9%. Quanto agli effetti sulle famiglie che questi aggiornamenti tariffari avranno - al lordo delle tasse - per l’elettricità la spesa della famiglia tipo nell’anno scorrevole sarà di circa 566 euro, mentre per il gas 1.150 euro.