Tav: via ai bandi per i lavori, l’UE finanzierà il 50% del tratto italiano

Di redazione Blogo.it martedì 25 giugno 2019

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, annuncia il via libera ai bandi per i lavori della TAV, il cofinanziamento per la parte internazionale al 55%

Giornata importante per la TAV: l’annuncio è del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "È stata autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori in Italia del tunnel della Tav Torino-Lione, è una giornata storica". Il governatore fa sapere al contempo che il tratto nazionale, da Bussoleno a Torino sarà finanziato al 50% dall’Unione Europea, mentre il "il cofinanziamento dell'Ue sale al 55% per la parte internazionale".

Nonostante il parere negativo del Movimento 5 Stelle, dunque, con l’avvio della procedura per il lotto italiano del tunnel si completa il percorso dell’affidamento dei lavori per i 57,5 km del tunnel di base. L’importo stimato complessivo è di circa un miliardo di euro. Nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Europea l'invito a presentare candidatura relativi agli interventi (due lotti, uno lavori di costruzione e uno per la valorizzazione dei materiali di scavo), con l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura di gara in ogni sua fase, prevista dal Codice degli Appalti Pubblici della Francia.

Cirio: "Scriverò a Conte"

Prima di procedere all’invio dei capitolati alle imprese appaltatrici, Telt si impegna alla verifica delle volontà dei due governi al termine della procedura di selezione delle candidature. Il presidente della Regione Piemonte, Cirio, anticipa una missiva indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte:

"Scriverò domani al premier Conte, perché l'Ue sollecita una parola chiara dal governo italiano sulla volontà di proseguire con l'opera. La Regione Piemonte chiede, quindi, al Presidente del Consiglio di dare certezza all'Europa e consentire a Telt di inviare i capitolati alle imprese che parteciperanno ai bandi approvati oggi".

Si aprirà un nuovo terreno di scontro all’interno della maggioranza di governo oppure il Movimento 5 Stelle capitolerà di fronte alla volontà della Lega di Matteo Salvini di voler andare a fondo sulla TAV.