Sea Watch, la comandante potrebbe forzare il blocco. Raccolta fondi per pagare la multa

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 giugno 2019

La Sea Watch rischia una multa da 50mila euro, il sequestro e la denuncia della comandante e del suo equipaggio.

Poiché sia l'appello della comandante Carola Rackete, sia quello dei migranti a bordo non sono stati ascoltati e nemmeno la Corte di Strasburgo ha dato ragione alla Sea Watch, la nave potrebbe sbarcare comunque, andando incontro a tutte le conseguenze del caso, pur di riportare a terra le 42 persone fuggite dalle carceri libiche e salvate in mare, che da 14 giorni attendono un porto sicuro. Per ora l'unico porto indicato loro è quello di Tripoli che, come è noto, può considerarsi tutto tranne che sicuro.

La comandante ha detto:

"Io sono responsabile delle 42 persone salvate in mare e loro non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualunque gioco politico"

Per questo, come aveva già preannunciato ieri, nelle prossime ore potrebbe decidere di forzare il blocco e far sbarcare i migranti nonostante i divieti. Come ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, la Sea Watch in questo modo andrebbe incontro a una multa di 50mila euro, al sequestro della nave e alla denuncia della comandante e dell'equipaggio.

La Ong tedesca ha così lanciato un appello affinché vengano donati soldi al fondo per l'assistenza legale di Sea Watch, "per aiutare Carola a difendere i diritti umani". In questo modo potrebbero essere pagati la multa e le spese per la difesa dalla denuncia cui la comandante e il suo equipaggio andrebbero incontro.

A proposito di diritti umani, i legali della Sea Watch sono rimasti sconcertati dalla decisione della Corte di Strasburgo perché da una parte non ha ritenuto obbligo dell'Italia offrire un porto sicuro ai migranti per lo sbarco, ma dall'altra ha invitato le autorità italiane a garantire rifornimenti e cure mediche alle persone a bordo.