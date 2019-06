Morabito in fuga: avvistato sulla Costa de Oro

Ancora in fuga Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta evaso dal carcere di Montevideo. Potrebbe essere diretto in Brasile

Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta evaso lunedì dal carcere di Montevideo, sarebbe diretto in Brasile. Questa è l'ipotesi della polizia uruguayana che ha dato il via ad un controllo a tappeto delle telecamere di sorveglianza nelle zone vicine ai confini nazionali. Secondo fonti della polizia, riportate da El Observador, le autorità sono convinte di aver individuato Morabito ed altri due dei detenuti evasi nella giornata di lunedì a bordo di un auto in Costa de Oro, vicino al confine con il Brasile.

Oltre a controllare i filmati delle telecamere di sorveglianza, le autorità uruguayane hanno anche disposto una serie di intercettazioni telefoniche nei confronti delle persone che potrebbero aiutare i fuggitivi.

È stato invece riacciuffato Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, uno dei detenuti evasi che aveva scelto di seguire un percorso di fuga differente da quello di Morabito. Sinopoli era in carcere su richiesta della giustizia brasiliana per furto e contraffazione di documenti.