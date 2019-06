Notre-Dame: incendio causato da sigaretta o guasto elettrico

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 giugno 2019

L’inchiesta preliminare sull’incendio alla cattedrale di Notre-Dame esclude l’ipotesi dolosa: un cortocircuito o una sigaretta spenta male

Secondo quanto emerso dall’inchiesta preliminare sull’incendio che ad aprile ha coinvolto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi è da escludersi l’ipotesi dolosa. Le fiamme sarebbero state scatenate da un cortocircuito oppure da una sigaretta spenta male. Insomma, secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, la cattedrale simbolo della capitale francese è stata in parte distrutta per un guasto elettrico oppure per la leggerezza di uno degli operai che stavano lavorando alla manutenzione.