Sea Watch, De Falco: sono naufraghi, non migranti. Senatore Mantero (M5s): campagna elettorale sulla loro pelle

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 giugno 2019

Sea Watch 3, arrivo previsto a Lampedusa stasera sfidando il divieto del ministro dell’Interno. L’ex m5s De Falco e Mantero attaccano Salvini



Sul caso Sea Watch 3, il cui arrivo è previsto a Lampedusa stasera, sfidando il divieto del ministro dell’Interno Matteo Salvini, interviene l’ufficiale di Marina e senatore (ex M5s) Gregorio De Falco che ci tiene a chiamare le cose con il loro nome.

"Quello che dobbiamo dire agli italiani è questo: mentre la Sea Watch è tenuta al largo da giorni e giorni con a bordo naufraghi, i migranti continuano a entrare sul territorio nazionale a decine e decine. E Salvini quanti rimpatri ha fatto?". Negli ultimi tre giorni tra la Calabria e la Sicilia gli sbarchi, non Ong, che non hanno fatto dunque notizia, sono continuati.

De Falco ribatte al Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha annunciato la la mobilitazione della forza pubblica per non far sbarcare i 43 migranti della Sea Watch 3 (in mare da due settimane) per poi mettere a segno una stoccata che è anche un consiglio al M5s: "Sarà troppo tardi quando finalmente il Movimento avrà la forza e la consapevolezza d’essere responsabile e di battere un colpo".

Gli stessi argomenti usati ieri dal presidente della Camera Roberto Fico per scuotere Luigi Di Maio e la dirigenza pentastellata. Ma nella pattuglia parlamentare dei 5 stelle non tutti si uniformano alla linea Salvini.

Il senatore Matteo Mantero spiega: "La mia posizione è che non si può fare campagna elettorale sulla pelle delle persone e soprattutto dei naufraghi. Fino a che non avviene lo sbarco non possiamo sapere se o meno se quelle persone hanno diritto all’asilo" dice l’esponente M5s al fattoquotidiano.it. "La Costituzione prevede che si dia ospitalità e che possano richiedere l’asilo. Per saperlo bisogna farli sbarcare e identificarli" aggiunge il dissidente Mantero.

Per lui di espulsione, come avvenne per De Falco a dicembre, non se ne parla visti i numeri ormai esigui della maggioranza a Palazzo Madama dopo che anche Paola Nugnes ha lasciato criticando l’assenza di critica costruttiva interna al Movimento.