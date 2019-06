Salvini: "Comandante Sea Watch una sbruffoncella... Non sbarca nessuno" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 giugno 2019

L’arrivo della Sea Watch a Lampedusa è atteso verso le 20.30. L’ira del ministro Salvini



La comandante della Sea Watch "è una sbruffoncela" che "fa politica sulla pelle dei migranti per chissà che cosa o chissà chi..." dice un irritato ministro degli Interni Matteo Salvini commentando l’attracco atteso stasera della Sea Watch 3 a Lampedusa.

"Chi sbaglia paga... Qui non sbarca nessuno a meno che qualcuno non si faccia carico di accompagnare queste persone ad Amsterdam, a Berlino o a Bruxelles..." aggiunge il vicepremier riferendosi sia ai paesi legati alla Ong sia all'immobilismo dell'Ue.

Salvini precisa: "Siamo pronti a non identificare più i migranti che arrivano in Italia, così saranno liberi di andare dove meglio credono, a Mikonos o Ibiza... Non vorrei essere costretto a violare la normativa europea. Sulla Sea Watch c'è un'evidente flagranza di reato. Cosa si aspetta ad emettere un ordine d’arresto?" si chiede il ministro.

La comandante della Sea Watch 3 Carola Racket oggi lo ha sfidato avvisando della virata che stava per compiere in acque italiane, destinazione Lampedusa. La capitana ha sottolineato che le sarebbe stato impossibile fare altrimenti: "So cosa rischio ma i naufraghi sono allo stremo. Li porto in salvo. Nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l'Europa ci ha abbandonati. Non abbiamo scelta".

La Sea Watch 3 ora rischia il sequestro e una multa da 50mila euro e la denuncia per i membri dell’equipaggio. L’arrivo a Lampedusa è atteso verso le 20:30.