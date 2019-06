CasaPound non sarà più un partito politico

Di redazione Blogo.it giovedì 27 giugno 2019

CasaPound tornerà ad essere un movimento e si concentrerà sulla formazione di nuovi militanti su tutto il territorio italiano.

Dopo il flop alle ultime elezioni europee, CasaPound non sarà più un partito politico, ma tornerà ad essere un movimento. A dare l'annuncio è stato il presidente di CasaPound Italia, Gianluca Iannone, secondo il quale è giunto il momento di fare una riflessione:

In seguito all’esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, CasaPound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica.

Questo, secondo Iannone, non deve essere visto come un passo indietro, ma come un "momento di rilancio dell’attività culturale, sociale, artistica, sportiva di Cpi, nel solco di quella che è stata da sempre la nostra identità specifica e originale". Tolti i vincoli legati all'essere un partito politico, CasaPound punta ad aumentare ulteriormente la presenza sul territorio e ad investire maggior tempo ed energie nella formazione di nuovi militanti "particolarmente essenziale dati i nuovi pruriti liberticidi della sinistra".

Iannone parla di "bagaglio di vivacità culturale, radicamento sul territorio ed energia militante" - quella stessa vivacità culturale che vediamo ogni volta che i militanti di CasaPound scendono in strada per fomentare la violenza? - che saranno utilizzati per contrastare le politiche più di sinistra in Italia.

Del resto con l'arrivo di Matteo Salvini al governo certe politiche di destra o estrema destra hanno già trovato una voce di rilievo. Con l'addio l'esperienza elettorale e partitica CasaPound potrà quindi tornare a fomentare l'odio e la violenza a partire dal basso, formando nuovi militanti andando a pescare a piene mani dal razzismo e l'individualismo sempre più diffuso in Italia.