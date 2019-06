Angela Merkel trema di nuovo in pubblico (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 27 giugno 2019

La cancelliera tedesca Angela Merkel colpita nuovamente da tremore in pubblico, il portavoce rassicura tutti: "Sta bene e rispetterà gli impegni"

Angela Merkel trema di nuovo in pubblico. È successo durante la cerimonia di nomina del nuovo ministro della giustizia tedesco, Christine Lambrecht. A distanza di soli otto giorni dal primo episodio durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky, le condizioni della cancelliera tornano a destare preoccupazione. Si era parlato ufficialmente di disidratazione, ma si tratta di una spiegazione che non ha convinto molti. Steffen Seibert, capo dell'Ufficio stampa e informazione del governo federale tedesco nonché portavoce della Merkel, ha ribadito però che la cancelliera partirà regolarmente per il G20 di Osaka. "Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene", ha ribadito ai giornalisti il portavoce del governo tedesco.