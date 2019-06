Stallo Sea Watch ma a Lampedusa sbarcano altri 15. Orfini: "L'arresto non vale per chi ha rubato 49 milioni?"

Di redazione Blogo.it venerdì 28 giugno 2019

Salvini: se mi dicono quanti vanno a Amsterdam o a Berlino e io firmo per lo sbarco. Il Pd all’attacco del ministro: arresto non vale per i sequestratori?

Mentre la Sea Watch 3 resta bloccata davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali, altri 15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone.

La piccola imbarcazione è entrata nel porto ed è ora ormeggiata al molo Favarolo. I 15 migranti, tra cui alcune donne, sono stati presi in carico dagli uomini dalla Guardia di Finanza che stanno provvedendo all’identificazione. Intanto ieri sera dalla Sea Watch 3 uno dei 42 migranti è stato evacuato per motivi medici assieme a un minore che lo accompagnava.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di disumanità dal Partito Democratico e criticato anche da ambienti cattolici, intanto spiega che lui è pronto a permettere lo sbarco se la Sea Watch paga la multa, l'equipaggio viene arrestato, la nave sequestrata e i migranti ricollocati come proposto dall’Ue (ma senza indicare però in quali paesi).

Se "mi dicono quanti vanno a Amsterdam o a Berlino io firmo per lo sbarco. Troppe volte sono stati presi impegni che poi non sono stati mantenuti" ha detto Salvini che ha attaccato l’immobilismo di Olanda (di cui la Sea Watch batte bandiera) e Ue per poi aggiungere che "la barca era più vicina ad altri Paesi, se vuoi salvare delle vite vai nel porto più vicino, se invece vuoi litigare con il governo italiano allora fai in modo diverso. Noi abbiamo ridotto dell'85% gli sbarchi e voglio continuare questo lavoro".

Il parlamentare dem Matteo Orfini va all’attacco: "Apprendiamo delle dichiarazioni di Matteo Salvini che chiede l'arresto per chi viola la legge. Peccato che questa posizione non valga per chi ruba 49 milioni o per chi è accusato di essere un sequestratore, ma si fa salvare dal processo dagli amici parlamentari". Il deputato del Pd è salito a bordo della Sea Watch 3 con altri colleghi parlamentari tra cui Nicola Frantoianni (La Sinistra).