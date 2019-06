Sea Watch, Fico: "40 migranti non sono un problema per il Paese" | Indagata la capitana Carola Rackete

Di redazione Blogo.it venerdì 28 giugno 2019

La comandante della Sea Watch è indagata dalla procura di Agrigento. Conte: avviata procedura di redistribuzione europea

La comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, in ossequio a quanto stabilisce il Codice della navigazione. La Capitana della nave della ong tedesca aveva detto che sapeva a cosa andava incontro cercando di portare i 42 migranti a bordo della sua nave a Lampedusa, precisando che però per prima cosa doveva rispondere alla sua coscienza.

La Procura di Agrigento l’ha iscritta nel registro degli indagati nelle ultime ore sulla base dell’informativa della guardia di finanza. Per sbloccare lo stallo della Sea Watch, che staziona da due giorni davanti al porto di Lampedusa (il sedicesimo giorno in mare per migranti ed equipaggio) si sta muovendo il premier Giuseppe Conte che parla di procedura di redistribuzione europea: "Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch".

Intanto la linea del ministro dell’Interno Matteo Salvini continua a suscitare malumori nel Movimento 5 Stelle. Dopo le critiche del senatore Mantero è il presidente della Camera Roberto Fico ad attaccare il vicepremier: "Sulla Sea Watch credo che non ci sia nessuna emergenza migrazione in questo momento, quindi 40 persone a bordo di una nave non possono essere un problema per il Paese".

Fico ammette che "senza dubbio, l'Europa deve esserci vicina, ci vuole forte condivisione europea e spero che gli Stati si facciano avanti il prima possibile" per la redistribuzione, ma i migranti a bordo devono sbarcare.

Il timore è anche che tra le quaranta persone allo stremo (ieri due sono state evacuate dalla nave a seguito di motivi medici) qualcuno possa commettere un gesto disperato: "Abbiamo trascorso la notte sul ponte della Sea Watch partecipando ai turni per controllare che non ci fossero gesti disperati da parte dei naufraghi. La situazione a bordo non è più sostenibile" scrive su Twitter Riccardo Magi, deputato di +Europa, a bordo della Sea Watch con altri quattro parlamentari.