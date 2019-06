Atlantia, sindacati contro Di Maio: "Parole senza senso. Basta danneggiare stabilità dell'azienda"

I sindacati del settore trasporti si intromettono nella polemica tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e la società Atlantia della famiglia Benetton. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si schierano nettamente contro il vicepremier pentastellato e scrivono:

"Basta con dichiarazioni che rischiano di danneggiare la stabilità di una delle poche aziende solide del Paese. Di Maio si occupi invece di risolvere le centinaia di crisi aziendali già in atto, per salvaguardare economia ed occupazione del Paese, come ad esempio Alitalia, che da oltre due anni è in amministrazione straordinaria"