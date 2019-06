Moavero Milanesi: "La Libia non è un porto sicuro"

Di redazione Blogo.it venerdì 28 giugno 2019

Il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi rompe la linea di governo e ammette che la Libia non è un porto sicuro.

La Libia non è un porto sicuro. Lo dicono le ong e lo dicono numerosi organismi internazionali, ma per il Ministro degli Interni Matteo Salvini la Libia sarebbe un Paese affidabile in grado di soccorrere i migranti in mare e accoglierli senza alcun rischio per la loro incolumità.

La posizione dei vertici dell'esecutivo gialloverde è stata più o meno unita su questo aspetto - tutto pur di non accogliere migranti - ma oggi ad uscire dal coro è stato il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi, che ha fatto una dichiarazione importante e fuori dalla linea di governo:

La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono. Non siamo noi a dirlo. So che da questo nascono varie precisazioni di carattere mediatico su convergenze di posizioni o meno, ma è un dato di fatto del diritto internazionale.

Come reagirà il Ministro degli Interni, che per giorni ha suggerito alla Sea Watch 3 di portare in Libia i 42 migranti salvati dal naufragio oltre due settimane fa?