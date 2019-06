Conte al G20: "Procedura dʼinfrazione va evitata subito e senza indugio"

Di redazione Blogo.it sabato 29 giugno 2019

A margine del G20 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato a parlare della possibile procedura d'infrazione da parte dell'UE

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Il premier ha ribadito che la procedura di infrazione per debito eccessivo "va evitata subito e senza ulteriore indugio", smentendo le indiscrezioni di un possibile rinvio da parte dell’UE. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene", ha ribadito tornando sul confronto dei giorni scorsi con le istituzioni continentali.

Quanto alle nomine europee, il premier Conte sottolinea che l'accordo "non è ancora chiuso" e la posizione dell’Italia non cambia: si punta ad una "personalità di grande spessore, che abbia a cuore la crescita economica e l'equità sciale, disponibile sedersi a un tavolo per rivedere regole di governance europea".

Una “foto di famiglia” d’eccezione, quella con i compagni di viaggio di questo #G20 a Osaka: il mio staff, i collaboratori e gli amici dell’ambasciata italiana e del consolato qui in Giappone. Il mio ringraziamento speciale a tutti per il lavoro svolto. In questi giorni, sempre pic.twitter.com/Cn1zh7hcjB — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 29 giugno 2019

Tria: "Rinvio infrazione? Ho letto sui giornali"

Sul possibile rinvio della procedura d’infrazione si è espresso anche il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ribadisce: