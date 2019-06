Sea Watch 3, la Francia accoglierà 10 migranti sbarcati a Lampedusa

Il Ministro dell'Interno francese Christophe Castaner conferma la disponibilità della Francia ad accogliere dieci migranti sbarcati dalla Sea Watch 3.

La Francia è uno dei Paesi che ha acconsentito ad accogliere una parte dei migranti sbarcati questa notte a Lampedusa dalla Sea Watch 3 dopo oltre due settimane di stallo in mare.

L'ufficialità è arrivata oggi da parte del ministro dell'Interno francese Christophe Castaner, accusando l'Italia di aver chiuso i porti "in violazione del diritto internazionale del mare" e ricordando quante migliaia di migranti sono stati accolti dalla Francia negli ultimi anni:

Castaner ha snocciolato qualche numero e ricordato quanti fondi sono stati dati dalla Francia all'Italia per la gestione della crisi migratoria:

Quasi 13mila rifugiati arrivati in Italia tra il 2016 e il 2017 sono stati accolti da altri Paesi europei, tra cui la Francia, in un periodo in cui l'Italia aveva scelto una stretta cooperazione con i suoi partner europei. Dal 2015, la Francia ha versato all'Italia 951milioni di euro a sostegno della sicurezza e della gestione delle frontiere (435 milioni) e per l'accoglienza, l'immigrazione e l'integrazione (516 milioni di euro) [...] La Francia, da parte sua ha preso un impegno senza precedenti per il ricollocamento di 10mila rifugiati tra il 2017 e il 2019 direttamente dai luoghi di transito, per evitare loro un viaggio che potrebbe mettere in pericolo le loro vite. Quasi 8mila ne sono già arrivati sul nostro territorio. Noi ci siamo all'appuntamento della solidarietà