Sea Watch 3, Salvini: "Comandante fuorilegge. Non c'era uno stato di necessità"

Di redazione Blogo.it domenica 30 giugno 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete e a mettere in dubbio la sua ricostruzione degli eventi.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto nuovamente sulla vicenda della Sea Watch 3 dopo la diffusione delle dichiarazioni della comandante tedesca Carola Rackete - da ieri agli arresti domiciliari a Lampedusa - che ha ammesso di aver compiuto un errore di valutazione e si è scusata per avere messo in pericolo la vita degli uomini della guardia di finanza che si trovavano a bordo della motovedetta speronata dalla Sea Watch 3.

La comandante ha spiegato che la situazione a bordo era disperata e, temendo il peggio, ha deciso di forzare il blocco ed entrare a Lampedusa. La sua versione dei fatti, però, è stata duramente criticata dal vicepremier Salvini - anche se sarà la magistratura a gestire la questione come riterrà opportuno al di là di quello che dichiara e annuncia il Ministro dell'Interno - che anche oggi ha tuonato via Facebook:

La comandante fuorilegge ha giustificato il folle attracco che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza dicendo che c'era uno 'stato di necessità'. Ma se nessuno dei 42 immigrati a bordo aveva problemi di salute, di quale necessità stava parlando?

Salvini non è salito a bordo della Sea Watch 3 né è stato a contatto coi migranti e con l'equipaggio in quelle giornate concitate e se è vero che a livello fisico non c'erano situazioni particolarmente gravi, è altrettanto vero che il peso psicologico della vicenda aveva ridotto allo stremo tutte le persone a bordo. Lo ha confermato anche il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Delrio, che al contrario di Salvini era salito a bordo della nave quando si trovava alle porte di Lampedusa: