Il Presidente tedesco Steinmeier difende Carola Rackete. Conte: "È stato un ricatto politico"

Carola Rackete in queste ore sta ricevendo l'endorsement di molti Paesi europei e ovviamente il sostegno del proprio Paese di appartenenza, la Germania. Il suo Presidente Frank-Walter Steinmeier ha criticato l'arresto della comandante della Sea Watch da parte dell'Italia e ha detto in una intervista alla ZDF:

"Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali. Tuttavia l'Italia non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell'Ue, è uno Stato fondatore dell'Ue. Ed è per questo che ci aspettiamo che affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali"