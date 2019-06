Muro anti-migranti, Fedriga: "243 km? Licenza poetica della stampa". Il M5S: "Coglionata pazzesca"

Di redazione Blogo.it domenica 30 giugno 2019

Serracchiani: "Fedriga a Salvini come Don Chisciotte e Sancho Panza".

Ha fatto molto discutere l'ipotesi esposta dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Lega, di costruire un muro anti-migranti al confine con la Slovenia. Al Fatto Quotidiano ha parlato di un muro di 243 km, ma durante la trasmissione di Raitre "1/2 h in più" ha fatto un parziale passo indietro spiegando:

"Sulla stampa si sono presi una grande licenza poetica: 243 km non sono nemmeno il confine tra Italia e Slovenia. Abbiamo un confine molto esteso, in parte montano e difficilmente valicabile, poi ci sono i boschi carsici del confine triestino che sono facilmente attraversabili. Io dico che dobbiamo far applicare Schengen: i paesi di confine devono presidiare i confini, che sono di tutta Europa. Noi non vogliamo fare muri, ma se non si rispettano le regole, allora si alzano i muri, delle barriere nelle tratte più frequentate"

La reazione da parte del MoVimento 5 Stelle non si è fatta attendere. Giuseppe Brescia, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha detto:

"Una coglionata di proporzioni bibliche, pazzesca! Non servono altre parole. La commento così per derubricarla subito, non possono andare così oltre. Questa iniziativa non ha né capo né coda, non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Non è in agenda né nel contratto di governo, quelli della Lega non possono spararla sempre più grossa"

E il suo collega Emilio Carelli ha aggiunto:

"Spero che l'idea del governatore Massimiliano Fedriga non venga raccolta da nessuna forza politica. Non è alzando i muri che si governano i problemi delle migrazioni"

Anche il PD ha detto la sua sull'argomento, l'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha detto:

"Fedriga e Salvini sembrano Don Chisciotte e Sancho Panza. Uno la spara e l'altro lo segue contro i mulini a vento. L'ultima follia dichiarata dai due è il muro 'anti-migranti" di 230km in FVG. Mancano solo i capelli arancioni alla Donald Trump. Tutto pur di non governare"

E Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, si interroga sui costi di un'operazione del genere: