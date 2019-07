Carola Rackete davanti al gip, Salvini: è una criminale, spero in convalida dell'arresto

Di redazione Blogo.it lunedì 1 luglio 2019

Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 agli arresti domiciliari in una casa di Lampedusa dopo l'attracco della nave della Ong tedesca nel porto dell’isola, oggi sosterrà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari di Agrigento, dove verrà accompagnata da una motovedetta della Guardia di finanza.

L’arresto della capitana ha suscitato critiche all’Italia da parte della Germania, suo paese di origine, e di altri paesi europei, tra cui la Francia. L’interrogatorio di convalida, o meno, del suo arresto è fissato per le 15.30.

Carola Rackete è accusata di aver violato il divieto delle autorità italiane di entrare nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta della Gdf: rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate i reati contestati alla comandante della Sea Watch, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

I pm agrigentini hanno chiesto la convalida dell’arresto e il divieto di dimora nella provincia. Uno dei legali della capitana Leonardo Marino ha fatto sapere che Carola "risponderà a tutte le domande e fornirà tutte le spiegazioni che le saranno richieste".

Secondo quanto spiegato dalla Rackete e riferito da un altro dei suoi avvocati: "È stata fatta una manovra in condizioni di estrema difficoltà, ma non c'è stato alcun atto criminale, solo la necessità di salvare delle vite" e "non c'è stato alcun contatto" con le Fiamme gialle. Tra le armi in mano alla difesa la contestazione del fatto che la motovedetta della gdf sia una "nave da guerra".

Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini auspica la convalida dell’arresto per la comandante: "Voglio sperare che ci sia un giudice che renda giustizia ai quattro militari della guardia di finanza e a un popolo di 60 milioni di persone che non vuole essere la discarica di Europa. E quindi che venga confermato l'arresto di questa criminale. Se così non fosse il ministro dell'Interno ha già dato indicazione che venga prelevata e riportata a casa sua a Berlino".

Il premier Giuseppe Conte condannando l’azione della Rackete ha parlato di "ricatto politico" da parte della capitana. Carola ora rischia fino a 10 anni di carcere.